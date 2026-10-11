Nessuno come Zaccagni: il capitano della Lazio ha un primato europeo
11.10.2026 08:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Nessuno come Mattia Zaccagni. Pur se reduce da un anno complicato dal punto di vista della partecipazione al gol e della tenuta fisica, il capitano della Lazio mantiene ancora un primato in tutta Europa.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, prendendo in considerazione il periodo che parte dal 31 agosto 2021, giorno dell’arrivo di Mattia Zaccagni alla Lazio, il capitano biancoceleste è il calciatore più maltrattato del continente.
Al primo posto per falli subiti, Zaccagni ha rappresentato un incubo per i suoi diretti avversari sulla fascia. Sono infatti 55 i cartellini gialli procurati dal capitano della Lazio in questo periodo.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.