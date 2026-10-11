Inter, Mkhitaryan punge la Roma: "Pensano subito di vincere lo scudetto"
11.10.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dopo la netta vittoria contro il Parma, il centrocampista dell’Inter Henrik Mkhitaryan ha rilasciato un’intervista ad Armenia Public Tv. Nello specifico ha parlato delle differenze tra la vita in nerazzurro e quella con la maglia della Roma, sua ex squadra. Di seguito le sue parole: “A Roma hanno più energia, sono più emotivi. A Milano invece c’è più comprensione. Se perdi una partita non è un dramma, sanno che comunque avevi intenzione di vincere. A Roma se vinci due o tre partite pensano di vincere lo Scudetto, se poi però perdi diventa il caos: non sai più giocare, non vali niente, vai venduto...".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.