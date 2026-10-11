Ex Lazio | Il Barcellona omaggia Pedro: applausi al Camp Nou - VIDEO
11.10.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Pedro si è ritirato. L'ex attaccante della Lazio ha deciso di chiudere la sua carriera dopo l'ultima esperienza proprio in biancoceleste. Per l'occasione, il Barcellona l'ha omaggiato prima della gara contro il Getafe (vinta 3-0). Lo spagnolo ha 'giocato' il primo pallone della partita, tra gli applausi dei tifosi presenti al Camp Nou. Poi l'abbraccio con Laporta, Flick e tutta la squadra blaugrana. Di seguito il video.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.