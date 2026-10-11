Lazio, Isaksen a Dazn: "Presto per guardare la classifica, più avanti..."
11.10.2026 14:42 di Simone Locusta
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Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio della sfida tra Lazio e Monza. Ecco di seguito le parole dell'esterno danese, scelto quest'oggi da Gattuso per completare il trio d'attacco assieme a Zaccagni e Noslin: "Ancora è presto per guardare la classifica, prendiamo una gara alla volta poi vediamo più avanti".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.