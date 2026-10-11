Lazio-Monza, ospite speciale all’Olimpico: sugli spalti c’è Immobile - VIDEO
11.10.2026 14:40 di Francesco Montano Twitter: @@F_Montano1
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Tutto pronto all'Olimpico per il match tra Lazio e Monza, e ad assistere alla partita, secondo quanto comunicato da Lazio Style Channel, ci sarà anche l'ex Ciro Immobile. Il miglior marcatore della storia biancoceleste è tornato nella Capitale e sarà in tribuna insieme alla moglie Jessica per supportare i suoi vecchi compagni di squadra.
CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO
autore
Roma, classe 2001. Sono partito da Scienze Politiche per arrivare a Marketing e Management dello Sport. Tifo Lazio e scrivo da quando sono nato. Mi piace smuovere e stuzzicare la curiosità di chi mi legge.