Lazio - Monza, la sblocca Tavares: il dato che lo premia

11.10.2026 15:29 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio - Monza, la sblocca Tavares: il dato che lo premia

Tavares si è reso protagonista all'Olimpico nel primo tempo di Lazio - Monza. Il portoghese ha sbloccato la gara, portando in vantaggio i biancocelesti e realizzando la sua prima rete in biancoceleste.

Non solo, quello del terzino - riporta Opta - è il gol segnato da più lontano da un giocatore della Lazio in Serie A: 29.2m. L'ultimo appartiene a Acerbi, contro il Torino nella partita col Torino del 2019.

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