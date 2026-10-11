Lazio - Monza, la sblocca Tavares: il dato che lo premia
Tavares si è reso protagonista all'Olimpico nel primo tempo di Lazio - Monza. Il portoghese ha sbloccato la gara, portando in vantaggio i biancocelesti e realizzando la sua prima rete in biancoceleste.
Non solo, quello del terzino - riporta Opta - è il gol segnato da più lontano da un giocatore della Lazio in Serie A: 29.2m. L'ultimo appartiene a Acerbi, contro il Torino nella partita col Torino del 2019.
29.2 - Quello di Nuno Tavares (29.2m) è il gol segnato da più lontano da un giocatore della Lazio in Serie A dal 30 ottobre 2019, rete di Francesco Acerbi da 31.5 metri contro il Torino. Siluro. #LazioMonza #SerieA https://t.co/dvcUGhpvd4— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 11, 2026
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