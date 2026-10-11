Lazio - Monza, la sblocca Tavares: primo gol in biancoceleste per Nuno - VD

11.10.2026 15:04 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio - Monza, la sblocca Tavares: primo gol in biancoceleste per Nuno - VD
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La Lazio inizia come meglio non poteva la sfida dell’Olimpico contro il Monza. Alla squadra di Gattuso bastano infatti appena tre minuti per sbloccare il match grazie a una perla di Nuno Tavares.

Una conclusione dal limite dell’area del portoghese non lascia scampo a Tornqvist e porta la Lazio in vantaggio. Prima rete in maglia biancoceleste per Tavares dal suo arrivo nella Capitale.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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