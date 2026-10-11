Monza, Mangas a Dazn prima della Lazio: "Oggi abbiamo un'opportunità..."
11.10.2026 14:45 di Simone Locusta
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Ricardo Mangas, calciatore portoghese del Monza che tanto sta stupendo in questo inizio di stagione, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole: "Abbiamo lavorato molto in queste ultime tre settimane, oggi abbiamo l'opportunità di far vedere i nostri miglioramenti".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.