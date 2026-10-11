Como - Roma | Malen espulso, ma Fabregas non ne approfitta: 0-0 al Sinigaglia
11.10.2026 14:35 di Simone Locusta
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Termina 0-0 la sfida delle 12:30 al Sinigaglia tra Como e Roma. Il match prometteva spettacolo, ma ha regalato poche occasioni nitide. Uno degli highlights principali della gara è stata l'espulsione diretta di Malen, che ha costretto i giallorossi a giocare in dieci uomini per gran parte del secondo tempo. Como e Roma guadagnano punto a testa, che renderà sicuramente più felice Gasperini vista la piega presa dalla sfida.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.