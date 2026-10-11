Lazio, Gattuso a Dazn: "I giocatori sono come figli, a volte devi fare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a pochi minuti dall'inizio della sfida tra Lazio e Monza, il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha parlato della gara e del cambiamento che lo ha portato a poter incidere così tanto nello spogliatoio. Di seguito le sue parole:

"Dobbiamo andare forti, il Monza va forte, è giovane, ti vengono a prendere. Squadra fastidiosa, non dobbiamo essere impreparati. Su cosa ho inciso? Ho vissuto un'epoca diversa, oggi i giocatori ragionano diversamente, ho sempre pensato che va fatto un passo indietro a volte, come con i figli. Devi trovare una chiave per entrargli nella testa e convincerli di fare certe cose. C'è stato un cambiamento da parte mia, prima mi incazzavo per nulla".