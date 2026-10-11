Lazio, Floriani a Dazn: "Dobbiamo continuare così, fa bene il mister a..."
11.10.2026 16:05 di Simone Locusta
Romano Floriani Mussolini è intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del rientro in campo per la seconda frazione di gioco di Lazio - Monza, con i primi 45' terminati con il risultato di 2-0 in favore degli uomini di Gattuso. Di seguito le parole del terzino biancoceleste: "Fa bene il mister a tenerci sul pezzo, non significa nulla dobbiamo pensarla sullo 0-0 e continuare così".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.