Formula 1, Ferrari: malore per Lewis Hamilton a Singapore
11.10.2026 17:03 di Giovanni Parterioli
Malore per Hamilton a Singapore durante il weekend di Singapore. Il pilota della Ferrari si è sentito male dopo i 62 giri del GP. L'aggiornamento è arrivato dal paddock. Hamilton aveva fatto arrabbiare il team durante la gara, come dichiarato da Vasseur, e ha poi chiesto scusa. Si attendevano le sue parole in zona mista, invece il malore. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, MALORE HAMILTON <<<
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