Lazio | Anche Fabrizio Romano esalta Tavares: "Imbattibile" - FOTO
11.10.2026 17:50 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Noslin ha conquistato il premio di MVP di Lazio-Monza, ma tra i giocatori decisivi nei 90' c'è senz'altro Nuno Tavares, che ha aperto le marcature con un gran gol. Anche Fabrizio Romano e la sua pagina Instagram Here we go Italia ha dedicato un post per il portoghese e per la sua prestazione. "Imbattibile. Al top della Serie A. La Lazio continua a volare con un'altra vittoria, oggi contro il Monza. Nuno Tavares con un razzo, poi Isaksen e Pinamonti". Infine, viene lanciato il sondaggio: "Chi è il tuo Man of the Match?".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.