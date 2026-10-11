Lazio, Gattuso a LSC: "Primo tempo spettacolare, ma non basta. Voglio che..."

La Lazio vince contro il Monza all'Olimpico e riparte, dopo la sosta, col piede giusto. Ai microfoni ufficiali del club, dopo la vittoria, è intervenuto Gattuso che ha analizzato così la prestazione dei biancocelesti: “Oggi era di facile lettura la partita, primo tempo spettacolare e ho fato anche i complimenti ai miei ragazzi. Ce la godiamo, c’è andata bene pure oggi però non va bene perché stiamo toccando con mano che dobbiamo fare sempre le cose a mille all’ora. Anche oggi sembrava la partita a tratti col Mantova, eravamo sempre in ritardo sui riferimenti. Noi dobbiamo andare e penso che il problema è questo. Il primo tempo spettacolare come il Milan, ma non basta. Lo step più importante che dobbiamo fare è capire che siamo una squadra che dobbiamo andare. Le vie di mezzo non vanno bene".

"Oggi l’avevamo preparata così, andare avanti e scarico per attaccare. Le combinazioni erano quelle, Noslin ha fatto un grandissimo primo tempo e lui è disposto a lavorare. Era un po’ sporco quando è arrivato, ma ora sta lavorando e ha qualità. Abbiamo anche un grande attaccante che è Pinamonti ed è difficile quando devo scegliere”.

“Isaksen? Gli deve frullare la gamba, quando la gamba inizia a frullare ha le caratteristiche. È un giocatore alla Robben. In questa partita qui veniva spesso dentro e lasciava il binario a Floriani, ha fatto molto bene”.

“Abbiamo preso due cartellini gialli con i centrali, loro quando sono rimasti in 10 hanno giocato sulle seconde palle e noi ne abbiamo prese poche. Noi siamo una squadra che deve recuperare. Tavares e Zaccagni quattro cinque volte nel secondo tempo giocavano linea linea e non mi piace. Poi, non ne voglio parlare, ma sei 2-0 con un entusiasmo diverso cambia qualcosa. Devi sempre andare alla ricerca di qualcosa, ci dobbiamo alimentare da soli ma lo sappiamo bene e dobbiamo migliorare su questi aspetti qua”.

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