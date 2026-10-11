Lazio, Pinamonti a LSC: "L'abbraccio con Gattuso intenso. Il gol una liberazione"

Una giornata perfetta quella dell'Olimpico per la Lazio, che batte il Monza per 3-1, e anche per Andrea Pinamonti che ha segnato non solo la rete che ha chiuso il match ma anche la sua prima in biancoceleste. Al termine della sfida ecco le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel: “Vittoria importante con tanta sofferenza ma oggi non esiste una vittoria facile in Serie A. Non era scontato mantenere il ritmo del primo tempo per tutta la gara siamo stati bravi e uniti per chiuderla nel finale".

"Gol? Se sono più leggero non so, sapevo che ero in ritardo di condizione quindi davo più importanza all'allenamento e al recupero poi il gol è una bella liberazione e anche uno stimolo in più per continuare a stare sempre meglio e ad aiutare la squadra".

"Immobile l’ho intravisto nel maxi schermo sono contento che era a vedere la partita. Abbraccio con Gattuso? C’era tanto, una liberazione da parte mia e anche da parte sua visto che con quel gol abbiamo chiuso la partita. È stato un abbraccio intenso il mister mi ha sempre dato fiducia e sono contento di ripagarlo".

"Da attaccante devi sempre pensare che sia la palla giusta e imparare a conoscere i compagni come sto facendo io. Da quando è partita l’azione avevo l’obiettivo di attaccare l'area sperando che la palla arrivasse lì ed alla fine è arrivata".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.