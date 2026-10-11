Lazio, spettacolo e un po' di sofferenza: la chiude Pinamonti, 3-1 al Monza

La Lazio vince anche contro il Monza: Nuno Tavares e Isaksen nel primo tempo, Pinamonti nella ripresa, dopo il gol di Goglichidze, mettono la firma sul 3-1

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La sosta non ha inceppato il meccanismo Lazio. La squadra di Gattuso mette al tappeto anche il Monza, con un primo tempo spettacolare, chiuso 2-0 grazie ai gol di Nuno Tavares e Isaksen e in superiorità numerica, con Lucchesi costretto a stendere Noslin involato a rete. In apertura di ripresa il gol su azione d’angolo di Goglichidze apre un quarto d’ora di sofferenza, con la Lazio frenata anche dalla paura di subire la rimonta. Con il passare dei minuti i biancocelesti riprendono il filo del discorso e con un gol di Pinamonti, il primo della sua avventura romana, chiudono il discorso. La classifica dice 16 punti, tanti quanti l’Inter e 2 in più della Roma, fermata a Como sullo 0-0.

LE SCELTE DI GATTUSO - Tutto confermato in casa Lazio. Doekhi vince il ballottaggio con Sutalo e affianca Provstgaard al centro della difesa, con Floriani Mussolini e Nuno Tavares sugli esterni. Belahyane guida il centrocampo, Frattesi e Taylor completano il reparto come mezzali. In attacco Noslin è il centravanti, Isaksen si riprende la maglia da titolare a destra con capitan Zaccagni dalla parte opposta.

SPRINT LAZIO - La Lazio parte fortissimo. Al 3’ Frattesi riconquista una palla sulla trequarti, Noslin vede lo spazio per Tavares che fa partire un bolide che non lascia scampo a Tornqvist. Subito biancocelesti in vantaggio. Piede ancora sull’acceleratore, Frattesi vede Noslin solo al centro dell’area, rasoterra strozzato e bloccato dal portiere avversario. Zaccagni viene imbeccato in profondità da Tavares, cross in mezzo salvato in corner da Lucchesi. Cross di Floriani Mussolini, Taylor non colpisce bene di testa e ne esce fuori una conclusione innocua. Ammonito Carboni per aver steso Frattesi lanciato alle spalle della difesa monzese. Zaccagni si accentro e poi scodella una palla morbida in area, Frattesi di testa non trova la porta. Al 21’ Akinsanmiro si infila nel cuore della difesa biancoceleste, la sua conclusione viene deviata da Doekhi e Belahyane e la palla arriva sul piede di Varela che batte Mandas. Gol annullato per il fuorigioco dell’attaccante sul calcio di Akinsanmiro. Passano due minuti e Floriani Mussolini si invola sulla destra, mette in mezzo per Frattesi contrastato e respinto da Kouadio, Taylor raccoglie la respinta, serve Noslin, che vede Isaksen a destra, sinistro al volo sul palo lontano e raddoppio della Lazio. Altra occasione per i giocatori di Gattuso, Tavares al volo manda in area un cross su cui Frattesi non arriva per un soffio. Zeballos scatta sul filo del fuorigioco, Belahyane in recupero toglie le castagne dal fuoco ed evita il controllo della posizione di partenza. Mangas vede Zeballos nell’area biancoceleste, l’argentino cicca il pallone. Al 35’ Noslin vince il duello fisico con Lucchesi e, involato verso la porta di Tornqvist, viene steso. Rosso per il difensore. Juric inserisce Goglichidze per Ngonge. Non succede praticamente più nulla negli ultimi dieci minuti, tranne un giallo a Doekhi in pieno recupero.

PINAMONTI SCACCIA LA PAURA - Nel Monza fuori Carboni, Folorunsho e Zeballos, dentro Maye, Ondoa e Dany Mota. Sulla prima occasione da calcio d’angolo, Goglichidze di testa batte Mandas e riduce lo svantaggio. Prova la reazione Zaccagni, verticale per Frattesi, liberata di testa da Maye. Sul ribaltamento di fronte altro brivido per Mandas, non perfetto sulla conclusione di Dany Mota servito da Mangas. Varela va all’uno contro uno con Doekhi, Florini Mussolini respinge il filtrante per Mangas. Sfonda a destra Floriani Mussolini servito da Taylor, cross basso per Noslin liberato da Kouadio. Gattuso opera la prima sostituzione, entra Diogo Leite per Doekhi. Altra percussione del Monza, Dany Mota manda Birindelli davanti a Mandas, conclusione larga alla destra del portiere greco. Si salva la Lazio. Ammonito Provstgaard per aver steso Dany Mota. Ancora la squadra di Juric pericolosa, il destro di Varela viene spizzato sopra la traversa da Diogo Leite. Sul calcio d’angolo Mandas compie un miracolo su colpo di testa di Dany Mota. Altri due cambi tra i biancocelesti, dentro Sutalo e Dele-Bashiru per Provstgaard e Frattesi. Giallo per Diogo Leite che stende Dany Mota involato in ripartenza. Ultima sostituzione nel Monza, Bakoune rileva Mangas. Gattuso richiama Tavares e Noslin per Pedraza e Pinamonti. Belahyane vede Tornqvist fuori dai pali, prova la conclusione che mette in difficoltà il portiere, costretto a salvarsi in angolo. Giallo per proteste a Juric, che non è d’accordo con Collu in occasione di un evidente fallo fischiato a Dany Mota. Sponda di Pinamonti per Dele-Bashiru, arriva in corsa Zaccagni, grande intervento di Tornqvist. Altra sponda di Pinamonti, stavolta per Isaksen che davanti al portiere colpisce il palo. All’88’ ottima costruzione della Lazio, Taylor cambia gioco per Zaccagni, che vede la sovrapposizione di Pedraza, palla in mezzo per Pinamonti, abile a mettere in rete. Biancocelesti sul 3-1, traguardo vicino. Pinamonti si invola in profondità, assist morbido per la testa di Isaksen, Kouadio sulla linea salva in corner. Finisce così, la Lazio sale a 16 punti insieme all’Inter in testa alla classifica.