Lazio, Pinamonti dopo il gol al Monza: "Sono contentissimo!"
11.10.2026 17:12 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nella vittoria contro il Monza c'è anche la firma di Andrea Pinamonti. Il centravanti della Lazio, che ha chiuso la gara sul 3-1, ha mandato un messaggio a tutti i tifosi biancocelesti attraverso il canale WhatsApp della società. Di seguito le sue parole: "Ciao a tutti tifosi, sono contentissimo del primo gol e di altri punti importantissimi. Un abbraccio e forza Lazio sempre!".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.