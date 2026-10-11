MOVIOLA | Lazio-Monza, Collu non perfetto ma preciso negli episodi chiave
Quinta vittoria su tre sei la Lazio, che porta a casa altri tre punti nella sesta giornata di Serie A vincendo all’Olimpico con il Monza. I biancocelesti trovano il doppio vantaggio nel primo tempo poi soffrono in superiorità numerica prima del gol nel finale che chiude un match senza troppe sbavature per Giuseppe Collu, alla sua terza direzione con i biancocelesti. Di seguito gli episodi da moviola.
PRIMO TEMPO
1’ - Ci mette meno di un minuto Collu a diventare protagonista in negativo. Noslin guadagnerebbe un angolo, ma né l’arbitro né Bahri vedono l’evidente deviazione e si riparte da rimessa dal fondo.
3’ - La sblocca la Lazio con una sassata da fuori di Tavares che segna la sua prima rete in biancoceleste. Si sbraccia Juric per un precedente contatto tra Frattesi e Folorunsho, ma non c’è nulla da segnalare e la rete viene convalidata.
13’ - Giallo per Carboni che stende Frattesi a due passi dal limite dell’area. Giusto il giallo.
20’ - Gol fortunoso per il Monza con Varela, ma la rete viene annullata per il fuorigioco del 9 dei brianzoli sul precedente tocco di Akinsanmiro.
23’ - Raddoppia la Lazio, primo gol stagionale per Isaksen. Azione prolungata dei biancocelesti, Taylor appoggia a Noslin che serve Isaksen bravo a concludere sul secondo palo. Tutto regolare anche in questo caso.
35’ - Monza in dieci. Lucchesi trattiene Noslin lanciato in solitaria verso la porta, rosso inevitabile. Il Var controlla il cartellino e un precedente contatto nell’area di rigore biancoceleste, poi conferma.
45’ - Concessi due minuti di recupero.
45’+2 - Ammonito Doekhi per un fallo su Mangas a centrocampo.
45’+3 - Finisce il primo tempo.
SECONDO TEMPO
46’ - La riapre subito il Monza. Su calcio d’angolo Belahyane si perde Goglichidze che sfrutta una sponda e accorcia le distanze di testa da due passi. Rete regolare.
55’ - Ammonito anche Provstgaard che ferma Dany Mota a centrocampo.
68’ - Arriva il giallo anche per Leite, che ferma una ripartenza del Monza.
79’ - Arriva l’ammonizione anche per Juric, che protesta dopo un evidente fallo fischiato ai suoi.
85’ - Intervento duro di Floriani Mussolini a centrocampo, Collu fischia il fallo ma non estrae cartellini
87’ - Sbraccia Ondoa su Zaccagni: anche in questo caso Collu decide semplicemente per il fallo.
88’ - Si sblocca anche Pinamonti! Prova a chiuderla la Lazio con il tris calato dal 9 biancoceleste che apre il piatto sull’assist di Pedraza. Tutto regolare dal punito di vista arbitrale.
90’ - Concessi quattro minuti di recupero.
90’+4 - Finisce il secondo tempo.