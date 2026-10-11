Lazio, Zaccagni a Dazn: "Ci stiamo divertendo. Ecco qual è il nostro obiettivo"
11.10.2026 17:20 di Simone Locusta
Il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio - Monza, gara vinta 3-1 dagli uomini di Gennaro Gattuso. Ecco di seguito le sue parole:
"Emozione per le 200 presenze con la Lazio, un grande percorso, ma è un punto di partenza. Quest'anno ci stiamo divertendo, siamo partiti bene, c'è entusiasmo. Oggi era importante vincere, dobbiamo migliorare nel restare in partita. Dobbiamo migliorare partita dopo partita e giocarcela con le più forti, questo è il nostro obiettivo".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.