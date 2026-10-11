Lazio | Frattesi esulta in versione meme: "Tanto stanchi, tanto contenti" - FT
11.10.2026 18:05 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Frattesi esulta per la vittoria contro il Monza, la quinta nelle prime sei giornate di campionato. E lo fa in modo speciale, in versione "meme". Riprendendo una delle grafiche più virali dei social, e facendole il "mimo" con una sua foto, il centrocampista ex Inter ha aggiunto un messaggio a caldo sul successo ottenuto questo pomeriggio all'Olimpico col risultato di 3-1. "Tanto stanchi, tanto contenti", ha scritto il classe '99. Ecco di seguito l'instagram story in questione:
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.