Lazio, Cucchi esulta: "Non sarà così per sempre ma ora è bellissimo"
11.10.2026 19:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca
Vince ancora la Lazio di Gattuso che al ritorno dalla sosta per le Nazionali si impone per 3-1 sul Monza con le reti di Nuno Tavares, Isaksen e Pinamonti e mantiene il primato in classifica.
Al termine della gara ecco il commento di Riccardo Cucchi: "Era oggettivamente impossibile pronosticare una Lazio in testa alla classifica insieme all' Inter dopo 6 giornate. Contro il Monza un gran primo tempo e una ripresa un po' in sofferenza fino al gol di Pinamonti. Non sarà così per sempre, ma adesso è bellissimo".
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