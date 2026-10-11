Lazio, Gattuso: "Belahyane, Rovella o Cataldi? Ecco chi giocherà..."

Reda Belahyane sta regalando prestazioni ben al di sopra delle più rosee aspettative. Il centrocampista marocchino anche contro il Monza è stato uno tra i migliori in campo. Presente in ogni area del terreno di gioco, ha fatto valere la sua forza nello strappare palloni agli avversari e dar vita alla manovra di gioco. Al termine del match, Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sua prestazione. Il tecnico calabrese ha elogiato il calciatore, rispondendo anche a una domanda sul futuro ballottaggio con Rovella e Cataldi.

"Cataldi già è con noi. Ha recuperato e faccio delle scelte. Io li voglio tutti a disposizione. Quando arriveranno, vedremo. Belahyane ora ce lo godiamo, ha sofferto e ci ha messo del suo con grande responsabilità. Capisce il gioco ed è intelligente. Se lo vedi non gli dai un euro, ma è bravo tatticamente e sempre nella posizione giusta. Poi potrebbe guardare di più in avanti, soprattutto quando usciamo dalla pressione. Invece gioca sempre in sicurezza. Può diventare un giocatore completo. Non vedo l'ora di avere tutti a disposizione. Con le cinque sostituzioni il calcio è cambiato, i giocatori non devono stare col muso, ma anzi guardare bene dalla panchina cosa fanno gli avversari".