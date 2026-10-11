Lazio, problemi di mentalità? Gattuso: "So cosa fare..."
11.10.2026 21:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Gennaro Gattuso, al termine della partita vinta dalla sua Lazio contro il Monza, ha parlato in conferenza stampa anche dei problemi di mentalità della squadra, svelando di avere già la soluzione:
"Ci sta prendere gol dopo un minuto, poi subentra la paura, la voglia di gestire... No, io ho ben chiaro cosa fare: bisogna guardare quello che facciamo in allenamento, analizzare le partite e migliorare su questo".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.