Lazio, l'esultanza a fine partita: le immagini pubblicate dalla società - VIDEO

11.10.2026 19:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, l'esultanza a fine partita: le immagini pubblicate dalla società - VIDEO

Un cuore bianco e uno celeste. Questo è il post che ha scelto la Lazio per accompagnare il video dell'esultanza della squadra dopo la vittoria contro il Monza. La società ha proposto le immagini dal campo raccogliendo il momento della liberazione dopo la tensione del finale.  

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.