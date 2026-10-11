Lazio, l'esultanza a fine partita: le immagini pubblicate dalla società - VIDEO
11.10.2026 19:15 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Un cuore bianco e uno celeste. Questo è il post che ha scelto la Lazio per accompagnare il video dell'esultanza della squadra dopo la vittoria contro il Monza. La società ha proposto le immagini dal campo raccogliendo il momento della liberazione dopo la tensione del finale.
🩵🫂 https://t.co/pZsn7sjfSE— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 11, 2026
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.