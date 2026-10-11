Lazio, Pinamonti: "Noslin? Concorrenza sana. E su Immobile..."
11.10.2026 19:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Al termine della partita tra Lazio e Monza, vinta per 3-1 dai biancocelesti all'Olimpico, Andrea Pinamonti è intervenuto in conferenza stampa per dire la sua sulla concorrenza con Noslin:
"Immobile? Non l'ho sentito in questi giorni. Con Noslin è una concorrenza sana, andiamo molto d'accordo. Ci sproniamo per fare sempre meglio. C'è un ottimo clima, questa competizione alimenta l'impegno di ognuno di noi. Ora mi sento sempre meglio, riesco a tenere gli allenamenti sempre di più. Prima facevo fatica. Il gioco del mister è molto dispendioso, quindi più ti alleni e più migliori. Sono felice di essere qua".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.