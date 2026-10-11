CLASSIFICA - La Lazio raggiunge l'Inter: primato confermato
CLASSIFICA - Altri tre punti. La Lazio, alla ripresa del campionato dopo la lunghissima sosta, vince anche contro il Monza, toccando quota 16 in classifica. Raggiunta così l'Inter, che ieri aveva vinto contro il Parma, portandosi momentaneamente al primo posto in solitaria. Decisivi i gol di Tavares, Isaksen e Pinamonti nel finale: Gattuso può festeggiare l'ennesimo traguardo, le cinque vittorie nelle prime sei giornate di campionato (solamente contro il Milan è arrivato il pareggio).
Guardando ancora la classifica, la Roma, che non è andata oltre lo 0-0 contro il Como (14), rimane per il momento dietro. Il Cagliari, che sarà impegnato questa sera contro la Juventus, potrà eventualmente raggiungere i 15 punti - ora è a 12. Per questa settimana, i biancocelesti dovranno "dividere" il primato solamente con l'Inter.