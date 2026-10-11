Lazio, Gattuso non ci sta: "La mia carriera? Non ho fallito!"

Al termine della vittoria della Lazio contro il Monza, in conferenza stampa, è intervenuto Gennaro Gattuso per commentare il match dell'Olimpico. Il tecnico calabrese, però, si è espresso anche sulla sua carriera e sui suoi presunti fallimenti.

"Cosa mi sta dando la Lazio più della Nazionale? Nulla. Sembra che io ho fallito dove sono andato. Bisogna dare una lettura diversa. Noi viviamo in un paese in cui si analizza poco il tipo di calcio che vuoi fare. Io pago la mia personalità che avevo da giocatore, ero sempre grintoso e indiavolato. Ma tutte le esperienza che ho fatto da allenatore sono state positive e mi hanno lasciato tanto. Non ho lasciato tragedie, eppure sembro uno scappato di casa. Bisogna guardare i dati, viviamo in uno sport dove l'episodio ti condanna".

"Le mie sono state tutte esperienze positive. Poi va bene così, cavalchiamo l'onda, ci sto. Ma faccio questo mestiere con grande passione, ho il fuoco dentro e ho a che fare con gente per bene. Ho fatto un cambiamento in questi anni, ci ho lavorato e ho fatto un percorso. Ora io devo dare il meglio di me con i miei giocatori. Ho accettato delle cose anche con i miei figli, sono cambiato per avere un rapporto migliore con loro. Lo stesso vale con i giocatori. Prima non mi divertivo come adesso, perché sono migliorato. Cosa facciamo noi per interagire con loro? Non pensiamo a come abbiamo vissuto noi, ma pensiamo a farli esprimere al massimo, anche con cose diverse che dobbiamo accettare".