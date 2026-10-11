SONDAGGIO - Lazio-Monza: vota il migliore in campo dei biancocelesti

11.10.2026 18:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
SONDAGGIO - Lazio-Monza: vota il migliore in campo dei biancocelesti

La Lazio vince contro il Monza. La sosta non ha modificato l'entusiasmo dei biancocelesti né il risultato. E all'Olimpico, alla ripresa dopo il lunghissimo stop per le nazionali, sono arrivati altri tre punti, confermando il primato accanto all'Inter. Tre sono i gol siglati dalla squadra di Gattuso: prima Tavares, poi Isaksen e infine Pinamonti, mentre l'MVP della Serie A è stato Noslin, protagonista di due assist.

Insomma, la performance della squadra è stata di ottimo livello praticamente per tutti i calciatori. Tra una settimana, la Lazio sarà impegnata all'Allianz contro la Juventus. Ma pima di pensare al prossimo incontro, in programma domenica sera, è il momento di decretare il migliore in campo: sarà possibile farlo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.