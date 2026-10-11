SONDAGGIO - Lazio-Monza: vota il migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince contro il Monza. La sosta non ha modificato l'entusiasmo dei biancocelesti né il risultato. E all'Olimpico, alla ripresa dopo il lunghissimo stop per le nazionali, sono arrivati altri tre punti, confermando il primato accanto all'Inter. Tre sono i gol siglati dalla squadra di Gattuso: prima Tavares, poi Isaksen e infine Pinamonti, mentre l'MVP della Serie A è stato Noslin, protagonista di due assist.

Insomma, la performance della squadra è stata di ottimo livello praticamente per tutti i calciatori. Tra una settimana, la Lazio sarà impegnata all'Allianz contro la Juventus. Ma pima di pensare al prossimo incontro, in programma domenica sera, è il momento di decretare il migliore in campo: sarà possibile farlo nel sondaggio de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER VOTARE).