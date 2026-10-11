Lazio, Mandas decisivo e Juric lo esalta: “Un fenomeno!”
11.10.2026 17:54 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Ci sono anche le mani di Christos Mandas a mettere la firma sulla vittoria della Lazio contro il Monza. Un salvataggio decisivo in almeno un’occasione e poi la solita sicurezza tra i pali per il portiere greco, esaltato al termine della gara anche da Ivan Juric in conferenza stampa. “È un grande peccato” ha detto il tecnico dei brianzoli “abbiamo trovato un portiere fenomale davanti e abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare”.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.