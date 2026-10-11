Monza, Juric a Dazn: “Potevamo far male alla Lazio, primo tempo tutto sbagliato”

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Al termine della gara tra Lazio è Monza è intervenuto ai microfoni di Dazn Ivan Juric. Queste le sue parole: “È stato un primo tempo bruttissimo, per la prima volta da quando sono a Monza non mi è piaciuto niente. Non abbiamo fatto nulla di quello su cui abbiamo lavorato. Il secondo tempo dimostra che si può fare meglio, peccato perché abbiamo creato tante occasioni per pareggiare senza concretizzare. Ma nel primo tempo non mi è piaciuto nulla”.

“Nessun giocatore ha fatto bene nel primo tempo, nel secondo in inferiorità eravamo più squadra. Nel primo siamo stati fragili, anche dove avevamo spazio per far male non siamo riusciti a incidere. Un tempo veramente brutto. Poi nel secondo abbiamo dimostrato cosa possiamo essere quando giochiamo. Chi è entrato ha fatto molto bene insieme poi alla squadra”.

“Abbiamo fatto il nostro finora, meritavamo qualcosa in più. Pensavamo di mettere oggi più qualità davanti ma abbiamo sbagliato clamorosamente. Abbiamo perso le caratteristiche che ci avevano fatto giocare bene finora. Ci siamo aggiustati nel secondo tempo, volevo alzare il livello del gioco e della pericolosità. Ci arriveremo ma oggi non ci siamo riusciti”.