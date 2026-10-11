IL TABELLINO di Lazio-Monza 3-1

11.10.2026 16:55 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
IL TABELLINO di Lazio-Monza 3-1

Serie A Enilive | 6ª giornata

Domenica 11 ottobre 2026, ore 15:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-MONZA 3-1 (3' Tavares, 23' Isaksen, 46' Goglichidze, 86' Pinamonti)

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani M., Doekhi (53' Diogo Leite), Provstgaard (59' Sutalo), Tavares (74' Pedraza); Frattesi (59' Dele-Bashru), Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin (74' Pinamonti), Zaccagni. 

A disp.: Motta, Renzetti, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni.

All.: Gennaro Gattuso

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi (esp.), Carboni (45' Maye); Birindelli, Folorunsho (45' Ondoa), Akinsamiro, Mangas (70' Bakoune); Ngonge (36' Goglichidze), Zeballos (45' Mota); Varela.

A disp.: Thiam, Strajnar, Maye, Antov, Cutrone, Colombo, Colpani, Robinson, Mout.

All.: Ivan Juric

Arbitro: Giuseppe Collu (sez. Cagliari); Assistenti: Bahri - Moro; IV ufficiale: Mariani; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Volpi  

NOTE: Ammoniti: 13' Carboni (M), 45'+2' Doekhi (L), 56' Provstgaard (L), 68' Diogo Leite (L), 78' Juric (M)

Espulsi: Lucchesi (M) al 35'

Recupero: 2' pt, 4' st

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.