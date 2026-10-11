IL TABELLINO di Lazio-Monza 3-1
Serie A Enilive | 6ª giornata
Domenica 11 ottobre 2026, ore 15:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-MONZA 3-1 (3' Tavares, 23' Isaksen, 46' Goglichidze, 86' Pinamonti)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani M., Doekhi (53' Diogo Leite), Provstgaard (59' Sutalo), Tavares (74' Pedraza); Frattesi (59' Dele-Bashru), Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin (74' Pinamonti), Zaccagni.
A disp.: Motta, Renzetti, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Serra, Farcomeni.
All.: Gennaro Gattuso
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi (esp.), Carboni (45' Maye); Birindelli, Folorunsho (45' Ondoa), Akinsamiro, Mangas (70' Bakoune); Ngonge (36' Goglichidze), Zeballos (45' Mota); Varela.
A disp.: Thiam, Strajnar, Maye, Antov, Cutrone, Colombo, Colpani, Robinson, Mout.
All.: Ivan Juric
Arbitro: Giuseppe Collu (sez. Cagliari); Assistenti: Bahri - Moro; IV ufficiale: Mariani; V.A.R.: Di Paolo; A.V.A.R.: Volpi
NOTE: Ammoniti: 13' Carboni (M), 45'+2' Doekhi (L), 56' Provstgaard (L), 68' Diogo Leite (L), 78' Juric (M)
Espulsi: Lucchesi (M) al 35'
Recupero: 2' pt, 4' st