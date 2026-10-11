Monza, Dany Mota a Dazn: “Difficile in 10 all’Olimpico con la Lazio, ma…”

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Al termine della gara tra Lazio e Monza è intervenuto ai microfoni di Dazn Dany Mota. Queste le sue parole: “C’è rammarico per come abbiamo iniziato la partita, sapevamo sarebbe stata difficile contro una grande squadra in forma”.

“Nel secondo tempo abbiamo fatto vedere cosa è il Monza facendo anche quello che chiede il mister. Col 2-1 siamo rimasti lì, ma in dieci all’Olimpico contro la Lazio diventa difficile”.

“Rispetto al passato sono cambiate un po’ di cose, è cambiato il mister e sono arrivati alcuni giovani. Il gruppo è sano, il mister ha nuove idee e stiamo provando a metterle in pratica. Ci dispiace per il primo tempo ma fino a oggi abbiamo sempre fatto grandi prestazioni portando poche volte i tre punti a casa. Ma continuando così ci arriveremo”.