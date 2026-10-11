PAGELLE Lazio-Monza: Nuno e Isaksen si sbloccano, quanto incide Noslin!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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MANDAS 7: Attento su Mangas, non può niente a inizio ripresa sul colpo di testa ravvicinato di Goglichidze. Fortunato su Mota, rischia il pasticcio ma l’effetto della palla gli è favorevole ed esce di qualche centimetro. Il paratone lo fa su Mota, lì sì che salva il risultato.

FLORIANI MUSSOLINI 6,5: Spinge tanto, un paio di cross interessanti, poi si unisce al grigiore della metà conclusiva della partita. Si riattiva nel finale, tira fuori ulteriore personalità.

DOEKHI 6: Vince il ballottaggio con Sutalo, è l’unico cambio non forzato rispetto a Venezia. Gioca aggressivo, un fallo nel primo tempo gli costa il giallo. Tolto dopo l’intervallo per non rischiare il ritorno alla parità numerica.

Dal 53’ DIOGO LEITE 6: Dentro per il centrale ammonito, ha sfruttato la sosta per migliorare la propria condizione.

PROVSTGAARD 6: Nessun patema nel primo tempo, nella ripresa non tiene la linea dei compagni, è una disattenzione che rischia di far segnare al Monza il 2-2. Poi viene ammonito, forse paga pure la stanchezza degli impegni in nazionale.

Dal 60’ SUTALO 6: L’unico dei centrali schierati non ammonito.

TAVARES 7: Che liberazione! Ora non solo gli assist, pure il gol: prima rete con la Lazio, è un gioiello incastonato all’incrocio a 200 all’ora. Stop e sinistro alla Kolarov, Tornqvist fulminato. Come gli altri, è imbambolato nel secondo tempo. Lui aggiunge un pizzico di superficialità.

Dal 75’ PEDRAZA 6,5: Bell'ingresso, deciso e col passo giusto. Mette dentro il cross del 3-1 di Pinamonti.

FRATTESI 6: La solita licenza di riempire l’area, non gli riesce la deviazione precisa quando ha la possibilità di colpire. Ha il merito di conquistare il possesso che porta al gol del vantaggio.

Dal 60’ DELE-BASHIRU 6: Torna in campo dopo la lunga assenza per i problemi muscolare. Entra nel momento più complicato per la Lazio, il suo apporto non si vede.

BELAHYANE 7: Copre le spalle alle due mezzali costantemente proiettate all’attacco. Non perde un contrasto, forse la migliore prestazione finora in campionato, e aveva già convinto al massimo nelle altre giornate. La disattenzione è sul gol di Goglichidze, che gli passa davanti e devia in porta la sponda di Mota.

TAYLOR 6,5: Il discorso è comune, pure la sua è una gara dalle due facce. Nel palleggio, di certo, è quello che va meno in affanno anche quando la squadra sembra addormentata.

ISAKSEN 7: Calcia deciso, era ora! Ritrova la cattiveria in area, di prima la infila a giro, sfrutta al meglio il servizio di Noslin. Tornato rinvigorito dalla nazionale, l’incidente di Cancellieri gli ha permesso di sorpassarlo. Il lampo iniziale, si spegne strada facendo.

NOSLIN 7,5: Sta meritando quella maglia, è in palla dal punto di vista e soprattutto mentale. Serve Nuno per il vantaggio, gestisce bene ogni pallone, compreso quello per il 2-0 di Isaksen. Fa espellere Lucchesi con una giocata super, è scatenato. Dopo il break non gli arrivano più palloni.

Dal 75’ PINAMONTI 7: Si fa trovare pronta, devia di prima il cross di Pedraza e firma il 3-1 che rende tutti sereni. La prima gioia in biancoceleste.

ZACCAGNI 6,5: Con le sovrapposizioni di Nuno e Taylor si creano i presupposti per fare male al Monza, c’è sempre la superiorità da quella parte. La fatica è spropositata nel secondo tempo, gli spunti spariscono all’improvviso fino al tiro a giro respinto da Tornqvist.

ALL. GATTUSO 7: La vittoria non va data per scontata, peccato che la Lazio performante del primo tempo lascia spazio a quella freezata della ripresa. Forse i suoi pensavano di averla già vinta. La rete della tranquillità arriva nel finale. Sale a 16 punti in 6 giornate, qui nulla si può eccepire. Complimenti.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist 6; Kouadio 6, Lucchesi 4,5, Carboni 5,5 (Maye 6); Birindelli 6,5, Folorunsho 6, Akinsamiro 5,5, Mangas 6 (Bakoune sv); Ngonge 5,5 (Goglichidze 7), Zeballos 6,5 (Mota 7); Varela 6. All.: Juric 6.