Lazio | Pinamonti si sblocca e cala il tris: l'omaggio social dei suoi agenti - FT
11.10.2026 17:28 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Non è stato schierato dal primo minuto, ma nel corso della ripresa di Lazio-Monza, Andrea Pinamonti ha messo la sua firma, siglando il terzo gol dopo quelli di Tavares e Isaksen. L'ex Sassuolo ha ricevuto l'abbraccio in campo dei compagni, ma subito dopo è arrivato sui social l'omaggio dei suoi agenti. Considivisa una grafica che riporta in primo piano "Primo gol di Pinamonti con la Lazio", la GR Sports ha scritto nella didascalia: "Andrea Pinamonti si è sbloccato con la Lazio". Di seguito il post in questione:
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.