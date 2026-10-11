Lazio, Gattuso su Pinamonti: "Deve stare tranquillo, ci può dare una grande mano"

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Andrea Pinamonti è stato uno dei protagonisti della vittoria della Lazio contro il Monza, autore del gol del 3-1 che ha definitivamente chiuso i giochi. In conferenza stampa, Gattuso si è soffermato sull'attaccante: "Deve stare tranquillo. A me dispiace fare delle scelte, oggi anche Noslin ha fatto un primo tempo incredibile. Poi è giusto che lui sia incazzato con me o con sé stesso. Arriverà il suo momento, è un ragazzo per bene e intelligente che va sempre in doppia cifra. È arrivato in una condizione precaria e sono contento del gol che ha fatto. Ci può dare una grande mano".

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