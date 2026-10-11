"Una bomba, un missile, un bolide" Zappulla impazzisce ai gol della Lazio - VIDEO
11.10.2026 18:45 di Antoniomaria Pietoso Twitter: @antospietoso
La Lazio batte il Monza per 3-1. Le reti di Nuno Tavares, Isaksen e Pinamonti regalo altri tre punti alla squadra di Gattuso che resta in vetta. RIVIVI LE EMOZIONI DEI GOL DELLA LAZIO CON LA VOCE DI ALESSANDRO ZAPPULLA
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Giornalista pubblicista dal 2007, laziale dalla nascita. Bilancia ascendente scorpione, dimentico di rispondere spesso ma abbiate fiducia prima o poi recupero tutto. Scrivere è l'unica cosa che mi riesce bene.