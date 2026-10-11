"Una bomba, un missile, un bolide" Zappulla impazzisce ai gol della Lazio - VIDEO

11.10.2026 18:45 di  Antoniomaria Pietoso  Twitter:    vedi letture
"Una bomba, un missile, un bolide" Zappulla impazzisce ai gol della Lazio - VIDEO

La Lazio batte il Monza per 3-1. Le reti di Nuno Tavares, Isaksen e Pinamonti regalo altri tre punti alla squadra di Gattuso che resta in vetta. RIVIVI LE EMOZIONI DEI GOL DELLA LAZIO CON LA VOCE DI ALESSANDRO ZAPPULLA

Antoniomaria Pietoso
autore
Antoniomaria Pietoso
Giornalista pubblicista dal 2007, laziale dalla nascita. Bilancia ascendente scorpione, dimentico di rispondere spesso ma abbiate fiducia prima o poi recupero tutto. Scrivere è l'unica cosa che mi riesce bene.
I GOL DI LAZIO MONZA CON LA VOCE DI ZAP