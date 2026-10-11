Meteo Roma | Arriva l'ottobrata: sole e 25 gradi. Ecco da quando!

L'autunno si prende una pausa e lascia spazio a temperature quasi primaverili. Dopo le ultime piogge, l'Italia si prepara a una nuova ottobrata, con sole e massime fino a 25 gradi. Il periodo più mite è previsto tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, ma il bel tempo potrebbe accompagnarci ancora a lungo.

Temperature in aumento: le città più calde

La svolta arriverà da martedì 13 ottobre, grazie all'espansione dell'alta pressione sul Mediterraneo. Al Nord si attendono valori tra 19 e 23 gradi, al Centro tra 20 e 23 e al Sud fino a 24 gradi, con possibili punte di 25 in Sardegna. Roma e Firenze saranno tra le protagoniste di questa parentesi soleggiata, con pomeriggi ideali per passeggiate e attività all'aperto. Un clima che richiama la tradizionale ottobrata romana, quando le giornate miti erano l'occasione per trascorrere qualche ora nelle campagne fuori città.

Quanto durerà l'ottobrata di ottobre?

La fase stabile dovrebbe proseguire almeno fino al 18 ottobre, con la possibilità di una parentesi mite complessivamente vicina ai dieci giorni. Restano da valutare eventuali passaggi piovosi intorno al 19 e al 21 ottobre, ancora troppo lontani per previsioni definitive.

Sole autunnale, ma attenzione alle differenze

Il caldo pomeridiano non deve ingannare: ottobre conserva una notevole escursione termica tra giorno e notte. Più che un ritorno dell'estate, sarà un'occasione per godersi l'autunno nella sua versione più piacevole, senza dimenticare che le condizioni possono cambiare rapidamente.