Lazio, Noslin a Dazn: "Siamo una squadra unita. Se continuiamo così..."
11.10.2026 17:15 di Simone Locusta
Tijjani Noslin, man of the match di Lazio - Monza, è intervenuto ai microfonidi Dazn dopo la vittoria per 3-1 ai danni della squadra di Juric. Di seguito le parole del centravanti olandese:
"Siamo in corsa, è stata una partita simile a quella con il Milan. Gran primo tempo, siamo andati in difficoltà nella ripresa, importanti i tre punti. Siamo una squadra unita, Gattuso ci dà la giusta pressione, il gruppo è compatto. Se continuiamo così possiamo raggiungere grandi cose in questo campionato. Pinamonti? Importante avere l'apporto da parte di tutti, così diventa tutto più facile".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.