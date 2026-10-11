Juve | Spalletti espulso contro il Cagliari, salterà la Lazio: cos'è successo
11.10.2026 23:00 di Simone Locusta
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Finale incandescente alla Unipol Domus nel match tra Cagliari e Juventus, terminato 1-1, con Luciano Spalletti e Fabio Pisacane protagonisti di un acceso faccia a faccia. La tensione tra i due tecnici è salita rapidamente, fino all'intervento dell'arbitro Marcenaro, che ha estratto il cartellino rosso per entrambi gli allenatori. Un'espulsione pesante soprattutto per Spalletti, che sarà costretto a saltare la prossima sfida contro la Lazio.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.