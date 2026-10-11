Lazio, Gattuso svela la novità di formazione mancata: cosa voleva fare col Monza

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C’è spazio anche per un curioso retroscena all’interno della conferenza stampa di Gennaro Gattuso al termine della gara tra Lazio e Monza. Il tecnico biancoceleste, infatti, interrogato sulle scelte in difesa ha svelato di aver pensato a un’altra coppia per la gara contro i brianzoli.

“Per me oggi è una vittoria, non mi è mai capitato di cambiare due centrali in una partita, ho oltre 300 partite in carriera e non mi è mai successo. Sono bravi loro, vedo come si allenano” ha spiegato Gattuso in conferenza stampa.

Il tecnico della Lazio ha poi continuato: “Non vi nego che oggi volevo giocare dal primo minuto Doekhi e Diogo Leite, è vero che all'Union Berlino hanno giocato insieme ma è passato tanto tempo. Ho giocatori che lavorano bene e da parte mia c'è grandissima fiducia”.