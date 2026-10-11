200 in maglia Lazio per Zaccagni: "Traguardo che andava onorato" - FOTO
11.10.2026 22:15 di Simone Locusta
Mattia Zaccagni celebra un traguardo speciale con la maglia della Lazio: 200 presenze in biancoceleste, festeggiate nel migliore dei modi con la vittoria contro il Monza. Un risultato che rende ancora più significativa una giornata da ricordare per il capitano biancoceleste, che ha voluto condividere tutta la propria soddisfazione con i tifosi attraverso un post sui social, accompagnato dalla descrizione: "200 volte con questa maglia, felicità e orgoglio. Traguardo che andava onorato al meglio. Continuando a volare".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.