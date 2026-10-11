Serie A | Frenano Milan e Juve: due 1-1 che sanno di occasione persa
11.10.2026 22:45 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Le ultime due sfide della domenica si chiudono in parità: Sassuolo - Milan e Cagliari - Juventus terminano entrambe 1-1, lasciando rossoneri e bianconeri con un punto che sa di occasione persa.
Due pareggi che rallentano la corsa di Milan e Juventus: Spalletti e Amorim avevano la possibilità di approfittare del passo falso di Como e Roma, in una giornata che avrebbe potuto ridisegnare gli equilibri nelle zone alte della graduatoria.
Nonostante il risultato, entrambe le squadre restano aggrappate ai primi posti della classifica. La stagione, del resto, è ancora lunga, con il campionato è ancora tutto da scrivere.
autore
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.