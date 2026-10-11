Ex Lazio | Doppietta per Dia con il Rennes: non si era ancora sbloccato
11.10.2026 23:30 di Simone Locusta
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Boulaye Dia si prende la scena con la maglia del Rennes, firmando una doppietta nel netto 4-1 contro l'Auxerre. L'ex attaccante della Lazio è entrato in campo nell'ultimo quarto d'ora, ma gli sono bastati pochi minuti per lasciare il segno e risultare decisivo. Dopo aver trovato la sua prima rete con il nuovo club, Dia ha subito concesso il bis, trasformando il finale di gara in una serata da protagonista.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.