Lazio-Monza, Belahyane giganteggia all’Olimpico: i quotidiani lo esaltano
12.10.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Belahyane da 7. I quotidiani sono tutti d’accordo sulla pagella del centrocampista della Lazio, di nuovo protagonista anche nella vittoria contro il Monza. Il marocchino, titolare vista l’assenza di Rovella e Cataldi non al 100%, ha respinto ogni attacco della squadra di Juric, resistendo più volte al contrasto contro Varela e compagni. Di seguito i suoi voti.
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IL CORRIERE DELLA SERA - Belahyane 7;
TUTTOSPORT - Belahyane 7.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.