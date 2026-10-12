Lazio-Monza, Belahyane giganteggia all’Olimpico: i quotidiani lo esaltano

12.10.2026 15:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio-Monza, Belahyane giganteggia all’Olimpico: i quotidiani lo esaltano

RASSEGNA STAMPA - Belahyane da 7. I quotidiani sono tutti d’accordo sulla pagella del centrocampista della Lazio, di nuovo protagonista anche nella vittoria contro il Monza. Il marocchino, titolare vista l’assenza di Rovella e Cataldi non al 100%, ha respinto ogni attacco della squadra di Juric, resistendo più volte al contrasto contro Varela e compagni. Di seguito i suoi voti.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Belahyane 7;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Belahyane 7;

IL MESSAGGERO - Belahyane 7;

IL TEMPO - Belahyane 7;

LA REPUBBLICA - Belahyane 7;

IL CORRIERE DELLA SERA - Belahyane 7;

TUTTOSPORT - Belahyane 7.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.