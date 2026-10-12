Lazio, Noslin è grato: esulta dopo la vittoria e cita la Bibbia - FOTO

Tijjani Noslin si prende la scena e si conferma tra i protagonisti di questa Lazio in avvio di stagione. Contro il Monza, l’attaccante biancoceleste ha messo a referto due assist, contribuendo in maniera decisiva alla prestazione della squadra e conquistando il premio di Man of the Match.

Un momento particolarmente positivo per Noslin, che sta vivendo una fase di grande forma e sembra sempre più coinvolto nel percorso della Lazio rispetto al passato. Le prestazioni sul campo raccontano la sua crescita, ma fuori dal terreno di gioco emerge anche tutta la sua gratitudine per quanto sta vivendo.

L’olandese ha voluto condividere le proprie emozioni attraverso un post sui social, affidandosi a una citazione alla Bibbia: "Presto sorriderai e dirai: Dio, questo è più di quanto abbia pregato. Filippesi 4:19", questa la descrizione.