Lazio, doppio recupero per la Juve? Attesa per Cancellieri e Rovella

12.10.2026 08:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, doppio recupero per la Juve? Attesa per Cancellieri e Rovella
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RASSEGNA STAMPA - Due giorni di riposo per la Lazio, che tornerà ad allenarsi mercoledì alle 10.30. Stesso orario per tutta la settimana, con sedute mattutine fino alla rifinitura di sabato, quando inizierà a prendere forma la squadra attesa dalla Juventus.

Le attenzioni sono rivolte soprattutto a Cancellieri, ieri presente allo stadio da spettatore. L'esterno, riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe tornare presto ad allenarsi in gruppo e punta a essere disponibile per la sfida di Torino. Si era fermato durante la sosta successiva alla gara con il Venezia a causa di un incidente in vacanza, che gli aveva provocato una brutta ferita al ginocchio.

Da valutare invece le condizioni di Marusic, che oggi sarà sottoposto a controlli strumentali. Il montenegrino è fermo dall'esordio contro il Bologna e aveva inizialmente sperato di recuperare per il Monza, ma è stato costretto a rallentare. Ora punta al rientro contro la Juventus.

Stesso obiettivo per Rovella, alle prese con una lesione al polpaccio rimediata contro il Genoa, che sta aumentando i carichi di lavoro in maniera differenziata prima di riaggregarsi al gruppo.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.