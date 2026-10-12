Lazio - Monza, le pagelle dei quotidiani: Belahyane è ovunque, Noslin trascina
RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Monza e mantiene la testa della classifica, anche se non senza difficoltà. Nel secondo tempo,infatti, i biancocelesti hanno subito la reazione del Monza in dieci uomini, rischiando di essere raggiunti sul pareggio. Alla fine, però, Pinamonti ha chiuso la sfida sul 3-1. La squadra di Gattuso è stata promossa, ma c'è anche qualche rimandato. Di seguito le pagelle dei quotidiani.
IL CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 7; Floriani M. 6.5, Doekhi 6 (Diogo Leite 8' st, 6), Provstgaard 6 (Sutalo 15' st 6.5), Tavares 7 (Pedraza 30 st, 6.5); Frattesi 6 (Dele-Bashiru 15' st, 6), Belahyane 7, Taylor 6.5; Isaksen 7, Noslin 7.5 (Pinamonti 30' st, 7), Zaccagni 7. All. Gattuso 7.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 7; Floriani M. 5.5, Doekhi 5.5 (Diogo Leite 8' st, 6), Provstgaard 5.5 (Sutalo 15' st 6.5), Tavares 6.5 (Pedraza 30 st, 6.5); Frattesi 6 (Dele-Bashiru 15' st, 6), Belahyane 7, Taylor 6.5; Isaksen 7, Noslin 7.5 (Pinamonti 30' st, 6.5), Zaccagni 6. All. Gattuso 6.5.
IL MESSAGGERO - Mandas 7; Floriani M. 6, Doekhi 6 (Diogo Leite 8' st, 6), Provstgaard 6 (Sutalo 15' st 6), Tavares 7.5 (Pedraza 30 st, 6.5); Frattesi 6 (Dele-Bashiru 15' st, 6), Belahyane 7, Taylor 6.5; Isaksen 7.5, Noslin 7.5 (Pinamonti 30' st, 7), Zaccagni 6.5. All. Gattuso 7.5.
IL TEMPO - Mandas 6.5; Floriani M. 6, Doekhi 6 (Diogo Leite 8' st, 6), Provstgaard 6 (Sutalo 15' st 6), Tavares 7 (Pedraza 30 st, 6.5); Frattesi 6 (Dele-Bashiru 15' st, 5.5), Belahyane 7, Taylor 6.5; Isaksen 6.5, Noslin 7.5 (Pinamonti 30' st, 6.5), Zaccagni 7. All. Gattuso 7.
LA REPUBBLICA - Mandas 7; Floriani M. 6,5, Doekhi 6 (Diogo Leite 8' st, 6), Provstgaard 6 (Sutalo 15' st 6), Tavares 7,5 (Pedraza 30 st, 6,5); Frattesi 6 (Dele-Bashiru 15' st, 6), Belahyane 7, Taylor 6,5; Isaksen 7,5, Noslin 7,5 (Pinamonti 30' st, 7), Zaccagni 6,5. All. Gattuso 7.
IL CORRIERE DELLA SERA - Mandas 7; Floriani M. 6,5, Doekhi 5,5 (Diogo Leite 8' st, 6), Provstgaard 6 (Sutalo 15' st 6), Tavares 7,5 (Pedraza 30 st, 6); Frattesi 6,5 (Dele-Bashiru 15' st, 6), Belahyane 7, Taylor 6; Isaksen 7, Noslin 7 (Pinamonti 30' st, 6,5), Zaccagni 6,5. All. Gattuso 7.
TUTTOSPORT - Mandas 7; Floriani M. 6, Doekhi 5,5 (Diogo Leite 8' st, 5,5), Provstgaard 5,5 (Sutalo 15' st 6), Tavares 7 (Pedraza 30 st, 6,5); Frattesi 6 (Dele-Bashiru 15' st, 6), Belahyane 7, Taylor 6,5; Isaksen 7, Noslin 7,5 (Pinamonti 30' st, 7), Zaccagni 6,5. All. Gattuso 7.