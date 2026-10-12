Noslin non segna, ma incide: la Lazio si gode il suo nuovo trascinatore

RASSEGNA STAMPA - Ha vinto tutto quello che la partita con il Monza metteva in palio: il ballottaggio con Pinamonti, i duelli con gli avversari e infine il premio di migliore in campo. Noslin si conferma trascinatore della Lazio, come già prima della sosta.

Dopo i due gol consecutivi contro Milan e Venezia, stavolta non ha trovato la rete ma ha inciso ancora di più, trasformandosi in assist-man: prima il passaggio orizzontale per Tavares, poi quello decisivo per il raddoppio di Isaksen. Una prestazione completa, impreziosita anche dall'espulsione procurata a Lucchesi, incapace di contenerlo in progressione.

E proprio Isaksen ha raccolto l'assist del compagno per ritrovare il gol in Serie A. Il palo nel finale gli ha negato la doppietta, ma il danese è apparso in netta crescita dopo gli impegni con la Nazionale. L'infortunio di Cancellieri gli ha inoltre spalancato la strada verso la titolarità. Dal suo arrivo alla Lazio, scrive il Corriere dello Sport, solo Zaccagni, Castellanos e Pedro hanno partecipato a più gol di lui: sono 17, con 13 reti e 4 assist.

"Mi sento bene, era importante aiutare la squadra. Gattuso crede in me e me lo ha ripetuto: è un onore averlo come allenatore", ha raccontato Isaksen, ammettendo di dover migliorare anche nella gestione delle proprie condizioni fisiche. Ora nel mirino c'è la Juventus: "Siamo primi in classifica e non è vero che non possiamo fare qualcosa anche lì".