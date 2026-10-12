Lazio, Pino Insegno: "Serve rispetto per questi colori, c'è gente che c'è morta!"

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© foto di Federico Gaetano

Nel post-partita di Lazio - Monza, Pino Insegno è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Laziale, prendendo la parola dopo l’intervento di un ascoltatore. Il noto comico e doppiatore è tornato a parlare della protesta dei tifosi biancocelesti e della loro assenza dagli spalti. Di seguito le sue parole:

"Torneremo allo stadio quando ci sarà rispetto, siamo stati ìn anche in Serie b. Siamo felici quando vince, se perde ci siamo sempre. Bisogna avere rispetto di quei colori, di quella storia. C'è gente che c'è morta per quella maglia. Non si può non avere rispetto di Gabriele Sandri, di Vincenzo Paparelli, di gente che magari ha avuto un incidente, ha divorziato con la moglie, che ha perso la strada di casa per il tifo. Questa è una battaglia di emozioni, di orgoglio, di cuore. Continuiamo ad essere forti e uniti, i nostri figli non perderanno la lazialità".