Lazio - Monza, direzione sufficiente di Collu: le pagelle dell'arbitro

12.10.2026 10:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio - Monza, direzione sufficiente di Collu: le pagelle dell'arbitro
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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - L'arbitro Giuseppe Collu, della sezione di Cagliari, è stato promosso dai quotidiani per la direzione di Lazio - Monza. Sul voto ha inciso particolarmente la scleta giusta e tempestiva sul rosso dato a Lucchesi, che ha atterrato Noslin mentre era diretto in solitaria verso la porta difesa da Tornqvist. Di seguito le pagelle del direttore di gara.

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Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.